le ministère de la santé et de l'Action sociale (MSAS)

Fièvre de la Vallée du Rift et Mpox : Le MSAS fait le point !

Le ministère de la Santé a fait un nouveau point, ce samedi, sur l’évolution des épidémies dans le pays.

Pour ce qui est de la fièvre de la Vallée du Rift, jusqu’ici, 229 cas ont été enregistrés, soit 18 nouveaux cas de plus par rapport au point d’hier vendredi. Le nombre de décès est resté stable à 21 et 162 patients ont été déclarés guéris.

Jusqu’ici, 6 régions sont touchées : Saint Louis (206 cas), Matam (10), Louga (7), Dakar (1), Fatick (4) et Kaolack (1).

Pour le Mpox, depuis la confirmation du premier cas, le 22 août 2025, 6 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés. Tous localisés dans la région de Dakar. Aucun décès n’a été signalé à ce jour.

Le Ministère appelle les populations à la vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.