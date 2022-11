« Sadio Mané symbolise le football sénégalais et africain », selon…

Omar Daf a marqué l’histoire du Sénégal et du football africain, lorsque les Lions de la Teranga s’étaient hissés jusqu’en quart de finale de la Coupe du monde 2002, en Corée du Sud et au Japon. De l’eau a coulé sous les ponts, et le Sénégal est grimpé sur le toit de l’Afrique, depuis. L’occasion pour l’actuel entraîneur de Dijon de se projeter sur la grande aventure de son pays au Qatar, au cœur d’une préparation marquée par le forfait brutal de la superstar Sadio Mané.

«J’espère. Après pour être honnête je ne sais pas s’il y a quelque chose qui peut compenser l’impact qu’il peut avoir. On parlait de leader technique, il est plus que ça. Je pense qu’il symbolise vraiment le football sénégalais et africain dans son ensemble parce que c’est le Ballon d’Or africain, il a conquis le titre continental, il a été décisif pour qualifier le Sénégal pour cette phase finale. Maintenant, sur le plan humain et technico-tactique, il y aura ce vide à combler. J’espère que d’autres joueurs vont se révéler et faire de belles choses.», a déclaré Omar Daf repris par Football365.