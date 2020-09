Saint Louis : 7 milliards pour la construction de la brèche !

Voici une nouvelle qui risque de faire des heureux chez les pêcheurs de « Guet Ndar ». Alioune Ndoye, a procédé à la signature du contrat pour la réalisation des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint- Louis, le mardi 22 septembre 2020, au siège de son ministère à Diamniadio.

Le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime a expliqué ce qui les a poussés à réaliser ce projet. « Aujourd’hui grâce à l’appui de l’État, nous avons pu apporter une réponse concrète à un problème crucial se trouve être celui de la brèche de Saint-Louis sur lequel nous avons eu à perdre plusieurs centaines de nos compatriotes. Cela est une situation difficile aussi bien pour les populations que les responsables locaux et nationaux. C’est 7.242.343.927 de FCFA qui vont être investi pour régler ce problème de sécurité pour nos populations », dit-il.

Avant de poursuivre que « le marché a un délai contractuel de 3 mois et demi donc nous espérons que vers janvier, nous pourrons réceptionner ces travaux et avoir une navigabilité beaucoup plus sûre pour nos acteurs ».

Présent à la cérémonie, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, s’est félicité du geste de l’État du Sénégal.