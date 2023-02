Saint Valentin : Le musicien s’affiche avec ses deux épouses

Le musicien kényan, Muigai Wa Njoroge a fêté la Saint-Valentin avec ses deux épouses.

Le musicien s’est rendu sur son Facebook pour partager des photos de lui et de ses « épouses ». Il a légendé ses photos avec la phrase » En passant un bon moment lors d’une soirée à thème rouge. »

Le message a recueilli près de 4 000 commentaires et 12 000 J’aime en trois heures…

Muigai a en outre déclaré que ses deux femmes ne sont pas jalouses l’une de l’autre et qu’elles s’aiment. Il a dit que de telles âmes sont rares à trouver en demandant à Dieu de les bénir pour lui.

« Ces deux-là ont refusé d’être égoïstes, d’être jalouses l’une de l’autre et de se haïr. De telles âmes sont très rares dans cette génération. Que Dieu m’aide à toujours les rendre fières et heureuses. Qu’elles soient bénies. Les femmes de Muigai qui me construisent. «

le musicien Muigai fait partie des célébrités qui ont positivement adopté la polygamie au Kenya. Il y a quelques années, Muigai a demandé aux Kényans d’arrêter de juger les artistes en fonction de leurs décisions de vie.

S’exprimant lors d’un enterrement, Muigai a abordé le problème qui s’était propagé sur différents réseaux sociaux à propos de son mariage avec deux femmes.

Muigai a déclaré qu’il était jugé car il était un personnage public. « Moi, avoir une deuxième femme n’est pas un péché. » Muigai a ensuite expliqué qu’il les avait choisies pour une raison.

« Nous avons nos vies de musiciens. Certaines personnes qui sont ici aujourd’hui ont plus d’une femme mais personne ne leur demande car elles ne sont pas célèbres. Mais quand Dieu aide Muigai à ajouter une femme de plus, le monde entier commence à me combattre. »

Muigai a en outre déclaré qu’il souhaitait élever ses enfants dans une configuration familiale complète.

« Tu veux que je vieillisse pour en avoir une autre ? Je ne suis pas nonne. Vivons nos vies. Je l’aimais et je ne pouvais pas la vivre pour errer avec mes enfants.

Source MSN