Salah : « Le Sénégal n’a marqué qu’un but sur penalty et… »

L’attaquant égyptien Mohamed Salah estime que l’efficacité est l’élément essentiel pour obtenir le résultat escompté dans une compétition comme la Coupe d’Afrique des nations 2021, à l’image du Sénégal qui, avec un seul but marqué sur penalty, a assuré sa qualification en huitième de finale. « Vous disiez que nous n’avons marqué que deux buts au premier tour. Vous avez le Sénégal, il n’a marqué qu’un but sur penalty et il est resté solide et continue son chemin », a expliqué la star de Liverpool, mardi, en conférence de presse.

Répondant à une question sur le manque d’efficacité de l’attaque des Pharaons dans ce début de Coupe d’Afrique des nations, Salah déclare qu’il préfère ne retenir en définitive que le résultat. « La CAN est une compétition très difficile pour tout le monde, aucune équipe n’a écrasé la compétition. Ce sera difficile pour tout le monde, les grandes équipes et les grands joueurs. Il faut être efficace au bon moment », a ajouté l’attaquant égyptien.

L’Egypte monte en puissance et elle a besoin de l’aide de tous ses supporters, a ajouté le capitaine des Pharaons. L’attaquant international, repris par l’APS, appelle les supporters à « être derrière l’équipe nationale, et non les joueurs ou les clubs ». Il estime que certains jeunes joueurs peuvent prendre mal le manque de soutien. « Avec mon expérience, je peux gérer ces choses, ce n’est pas le cas des jeunes footballeurs », a-t-il dit, indiquant que ces derniers doivent sentir le soutien de tout le monde.

« Mon rêve, comme celle de toute notre équipe, c’est de remporter la CAN, mais pour cela, il faut réussir ce match contre la Côte d’Ivoire », a-t-il dit. Il a rappelé que sa génération avait échoué si près du but en 2017 au Gabon. Sans être flamboyants lors de cette compétition, les Pharaons avaient réussi à se hisser en finale, mais avaient perdu contre les Lions Indomptables du Cameroun, 1-2.

Après s’être incliné lors de son premier match contre le Nigeria 0-1, l’Egypte s’est qualifiée au deuxième tour en battant la Guinée-Bissau et le Soudan sur la marque de 1-0.