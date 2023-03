Samba Thioub répond à Hadjibou Soumaré : « les Sénégalais rééliront Macky Sall »

Depuis quelques années, le mensonge est devenu la marque de fabrique de plusieurs hommes politiques sénégalais. Ces « faussaires » qui assènent sans aucun scrupule des contrevérités dans le seul de but de ternir l’image de marque du Président de la République.

Concernant les discours de l’opposition sénégalaise, le Président Macky Sall ,pourrait aisément s’approprier cette complainte d’un poète arabe : Quand ils entendent un bien me concernant, ils s’empressent d’en effacer les traces. Quand ils entendent un atome de mal visant à me salir, ils en assurent la plus grande diffusion.

Adjibou Soumare en est un. Sous ce rapport, il fait des arrangements permanents avec la vérité, quand il s’agit de parler du Président Macky Sall.

Dans son dernier réquisitoire contre le Président de la République, il accuse ce dernier d’avoir offert 7 milliards de Franc CFA à Marilyne le Pen suite à sa dernière visite au Sénégal. C’est quand même fort de Café !

Une telle accusation est grotesque et lunaire.

Mais les sénégalais ne sont pas dupes. Les sénégalais connaissent l’homme Adjibou Soumare. Son passage et ses résultats à la primature ne sont pas restés dans les mémoires. Cette agitation subite de Adjibou Soumare à moins d’un an de la présidentielle n’est pas fortuite. L’homme veut revenir au-devant de l’actualité et se rappeler au bon souvenir des sénégalais.

Pendant ce temps, les fleurs de la vision du Président de la République parfument tout le pays. Le Sénégal a profondément changé de visage sous le Magistère du Président Sall. D’ailleurs, les opposants ne l’attaquent jamais sur le terrain du bilan.

Entre Macky Sall et les sénégalais, c’est un mariage de cœur et de raison. Et n’en déplaise à l’opposition, cette histoire n’est pas prête de s’arrêter. J’ai l’absolue conviction qu’au soir du 25 février 2024, les Sénégalais rééliront majoritaire le Président Macky Sall pour un second quinquennat.

Samba Thioub

Coordonnateur du mouvement pour le Libéralisme et l’Émergence