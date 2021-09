Santé mentale : Ansoumana Dione propose ses services à…

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM

Santé Mentale : Ansoumana DIONE offre ses services à la Communauté internationale.

Le 10 octobre prochain, sera célébrée la Journée Mondiale de Santé Mentale. A cette occasion, j’ai le plaisir, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), créée en l’an 2000, d’offrir mes services à la Communauté internationale, pour une prise en charge correcte des citoyens, victimes de troubles mentaux.

En ce début du 21e siècle, presque tous les Etats sont confrontés à des problèmes de santé mentale. Malgré son importance pour la stabilité et le développement d’une nation, cet élément essentiel de la santé, n’est pas considéré comme priorité par la plupart des gouvernants. Avec la Covid-19 et ses conséquences psychiques, le problème devient plus inquiétant chez les populations, déjà abandonnées à elles-mêmes.

La nature humaine étant sacrée, quel est le seul citoyen qui aimerait vivre avec une maladie mentale, sans bénéficier de soins adéquats, lui permettant de conserver sa dignité ? Pourtant, huit personnes sur dix, souffrant de troubles mentaux, peuvent être sauvées, quelque soit l’origine de la maladie. Leurs chances de guérison ne souffrant d’aucun doute, pourquoi ne pas leur porter assistance ?

C’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, après plus de vingt ans d’expériences en santé mentale, je viens, par la présente, proposer mes services à tout Etat intéressé, pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme, visant à faire améliorer les difficiles conditions de vies de ses malades mentaux. Mon seul souci est de lutter contre la discrimination et l’exclusion dont souffre cette couche vulnérable.

Faute de politique de santé mentale, certaines populations deviennent trop violentes et agressives. Conséquences, les meurtres, assassinats, vols, détournements de deniers publics, viols, entre autres fléaux sociaux, déterminent le quotidien des citoyens. Dans une telle société, il est impossible d’instaurer un climat de paix, fondé sur l’écoute et le pardon, nécessaires pour garantir l’amour entre les individus.

Qui est Ansoumana DIONE ?

Ansoumana DIONE est un citoyen sénégalais, né en 1970 à Kaolack. Après avoir réussi à aider son grand frère souffrant de troubles mentaux, il s’est engagé à offrir cette même chance à toute personne se trouvant dans cette situation. Ainsi, en l’an 2000, il créa, à Rufisque, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), pour mieux promouvoir la santé mentale.

Rufisque, le 22 septembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)