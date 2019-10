Notre confrère de ReseauNews revient sur les épisodes libertaires de Meissa Touré et Ibrahima Diop. Deux gondoles à la tête de la fédération française du Parti démocratique sénégalais (PDS). Deux gourous au comportement peu démocratique et peu orthodoxe. Maîtres dans l’art de falsifier la réalité.

Les deux potes ont tout verrouillé au PDS. Toute tentative de réclamer une meilleure gestion et administration du parti fait de vous une cible à abattre, et les auteurs frappés de quasi bannissement. Le parti en France, c’est eux. Ils tiennent les rênes du parti avec une main de fer. Ils décapitent tous ceux et celles qui ne regardent pas vers leur direction.

Ce duo n’est pas lié que par des convictions politiques. En effet avec le temps qu’ils ont passé à la tête de la Fédération PDS de France, ils ont fini par commettre des forfaits. Ils se tiennent mutuellement par la barbichette. Meissa est à la fois coordinateur et trésorier. Car c’est lui qui gère les fonds que débloquent Wade.

Un baron de l’opposition sénégalaise en France confirme cette propension de Meissa à tout gérer. Il avoue avoir été choqué par la façon dont « Meissa et Ibrahima abusaient le vieux ». C’est pourquoi Meissa à verrouiller l’accès à l’ancien président, car « il craint que ses forfaits atterrissent à l’oreille du frère Secrétaire général », nous confie un habitué des réunions du PDS.

Ils arnaquent Wade tout le temps

Leur objectif « est de ne laisser éclore aucun talent », déplorait un jeune, de la formation libérale soumis aujourd’hui comme un chien dressé qui leur lèche les bottes, reconnu dans tout Paris pour être un « gros mytho » à l’image de sa taille. De ce fait, tous ceux et celles qui tentent d’émerger sont guillotinés. Aujourd’hui, personne n’ose contester leur leadership. Pourtant, le parti souffre de mille maux en France.

Si la formation de Wade arrive encore à avoir quelques voix en France, ce n’est pas lié à leur effort d’animation du parti. Parce qu’en vérité, le parti est en hibernation depuis belle lurette. Les deux complices se contentent juste de jouer sur l’aura de Maître Wade, mais rien en matière d’animation. Pendant ce temps, ils font croire au vieux que tout roule sur les chapeaux de roues. Pire ils s’inventent des voyages au Qatar, clament à tout bout de champs avoir créé « le journaliste de ReseauNews ». En guise de réponses votre « créature » gère sa maisonnée. Et vous ? Et ne s’identifie guère aux deux Samba que l’ambianceur Fallou Dieng Chantait Samba Alaar et Samba Soulabalé.

Et d’après diverses sources, les hommes ont plusieurs fois abusé le vieux. Ils se seraient passés maîtres dans l’art de tromper Gorgui en lui soutirant des sous. Parce qu’à chaque fois qu’il y a une manifestation du PDS, ils se rendent à Versailles pour voir le Président. Et il en ressort toujours avec une enveloppe. « Et nous les militants, nous ne voyons qu’une infime partie de cet argent », dénonce un militant.

Il en est de même pour les manifestations de l’opposition. « Meissa Touré se plait toujours à dire que le PDS va gérer tel aspect de la manifestation. Et à chaque fois, il se rend à Versailles. Mais il ne dit jamais combien le Président Abdoulaye Wade lui donne », confirme un responsable de l’opposition en France.

Des voitures détournées

Leur « ndioublangu » a tellement énervé leurs frères de parti que les langues commencent à se délier. Ce duo qui a suspendu la formation politique de Gorgui aux cordes de la supercherie aurait détourné de l’argent destiné à l’achat de voitures.

D’après nos sources, Gorgui avait décaissé de l’argent pour l’achat de voitures afin d’abréger le marathon des militants qui se battaient dans la capitale française pour la libération de Karim Wade. Sauf que personne au Parti démocratique sénégalais (PDS) en France n’a vu la couleur de cet argent. Encore moins les voitures que Meissa Touré et son compère Ibrahima Diop étaient censés achetés. ReseauNews est en mesure de certifier l’achat des voitures. Mises en location depuis Dakar.

Aujourd’hui, la question que se posent tous les libéraux de Paris est de savoir où sont passés les voitures que Wade leur offert ?

ReseauNews va consacrer un chapitre sur ses « Samba » dont l’un est connu pour être un flagonneur, qui invente aussi facilement des vies, que des diplômes pendant que sa maison brûle.

ReseauNews