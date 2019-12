SDE…prison et amende pour tout travailleur rebelle

Macky Sall a signé, vendredi, un décret portant réquisition du personnel de la SDE, afin que soit assurée ‘’la continuité du service public de l’eau potable’’, une décision concernant la période du 6 au 31 décembre 2019. Et le non-respect de cette décision est passible de sanction. Sera punie d’une amende de 500.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout travailleur requis conformément aux dispositions de l’article L.276 du code du travail et n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition.