Semaine de la Jeunesse à Thiès : Les précisions de la coalition Diomaye Président

La ville de Thiès a vibré ce week-end au rythme de la Semaine de la Jeunesse, dont la cérémonie d’ouverture s’est tenue au stade Lat Dior en présence du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L’événement a rassemblé des milliers de jeunes venus des différentes régions du Sénégal, témoignant de l’enthousiasme et de l’attachement de la jeunesse au chef de l’État.

Dès son arrivée, le Président a été accueilli par une foule enthousiaste qui a spontanément entonné le chant : « Gnoune Diomaye la gnou bougou » (en français : « Nous aimons Diomaye »). Ce moment de ferveur populaire illustre la proximité entre le Président et la jeunesse sénégalaise, au cœur de ses priorités politiques.

La Cellule de communication de la Coalition Diomaye Président a tenu à corriger certaines informations erronées relayées par la presse à propos de cette cérémonie. Elle rappelle que le rôle des médias est de garantir une information juste, fiable et vérifiée, conformément au principe fondamental du journalisme : « Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres ».

Dans son communiqué, la coalition appelle les acteurs médiatiques à plus de responsabilité et de vigilance, afin de préserver la confiance du public et d’éviter toute dérive susceptible de nuire à la qualité du débat démocratique.

La Semaine de la Jeunesse se poursuit à Thiès avec un programme riche en activités culturelles, sportives et citoyennes, confirmant la volonté des autorités de placer la jeunesse au centre du projet national.