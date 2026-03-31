Affaire FADP : Le CDEPS apporte son soutien à Ibrahima Lissa Faye

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a exprimé sa vive inquiétude après la convocation du journaliste Ibrahima Lissa Faye à la Sûreté urbaine. Cette mesure, liée à ses prises de position sur la gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), est perçue comme une tentative d’intimidation contre un professionnel qui n’a fait que mettre en lumière des faits chiffrés et vérifiables. Pour le CDEPS, l’analyse critique de la gestion des ressources publiques relève pleinement de la mission journalistique et de la liberté d’expression, piliers essentiels de tout État de droit.

Selon un communiqué reçu, les données disponibles révèlent un déséquilibre préoccupant dans l’allocation des ressources du FADP 2025. Sur un montant global de 1,9 milliard FCFA, 42,2 % du budget, soit 801,24 millions, ont été captés par les médias de service public et les structures de gouvernance, alors que ces entités bénéficient déjà de financements directs de l’État. L’APS, Le Soleil et la RTS cumulent à eux seuls plus d’un quart du budget total. Par ailleurs, des institutions comme le CESTI, le CORED et la CCNP mobilisent des ressources significatives, renforçant le poids de la sphère publique dans un dispositif censé soutenir l’ensemble du paysage médiatique.

Le CDEPS dénonce également une ponction de 39,6 millions FCFA opérée par l’administration du fonds au profit de la Maison de la Presse, sans base contractuelle ou réglementaire prévue par les textes. Cette réaffectation soulève de sérieuses interrogations sur sa légalité et sa conformité aux principes de bonne gouvernance. Pendant ce temps, la presse privée, dont seulement 38 entreprises ont pu déposer, ne reçoit que 36,1 % du budget, soit 686,55 millions FCFA. Ce déséquilibre est aggravé par le blocage illégal du fonds pendant une année entière, fragilisant des entreprises déjà confrontées à une raréfaction des ressources publicitaires et à la disparition des conventions avec l’État.

Face à cette situation, le CDEPS apporte son soutien total et sans réserve à Ibrahima Lissa Faye, dénonce toute tentative d’intimidation visant à museler les voix critiques, exige la publication intégrale et détaillée des bénéficiaires du fonds, demande l’ouverture d’un audit indépendant et appelle à une réforme en profondeur du mécanisme de répartition. Pour l’organisation, la liberté de la presse ne peut être dissociée des conditions matérielles de son exercice. En fragilisant économiquement les entreprises de presse tout en exerçant des pressions sur les journalistes, c’est l’équilibre démocratique qui se trouve menacé.