Sénégal…2.866 personnes décédées dans des accidents et incendies

Dans leur rapport d’activités en cour de finalisations parcouru par L’Observateur, les Sapeurs-pompiers ont dénombré 2.866 décès causés par les accidents de circulation et incendies, contre 1.203, en 2019.

Les soldats du feu dénombrent 37.700 victimes, 34.834 personnes assistées et 2.866 décès en 2020, alors qu’en 2019, il y avait 40.896 victimes, 39.693 personnes assistées et 1.203 décès.

Dans le rapport de 2020, il y a eu 877 décès causés par des accidents de la circulation contre 745 morts en 2019. Les Sapeurs-pompiers ont eu à recenser près de 26.189 victimes d’accidents de circulation durant l’année 2020 dont les 25.312 ont pu être assisté et sauvés.

En plus de ces accidents, les soldats du feu ont eu à faire des interventions dans des incendies. A cet effet, ils ont dénombré 63 victimes en 2020 dont 54 assistés et 9 décès. On dénombre également 3.150 victimes d’accidents divers durant l’année 2020 dont 2.687 sauvés et 463 décès. Le nombre de morts dans les accidents divers a augmenté par rapport en 2019 où il y avait 458 décès. Pour le transport des corps sans vie, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas du domaine des accidents, les chiffres de la brigade nationale des Sapeurs-pompiers font état de 1.517 contre 1.505 en 2019.