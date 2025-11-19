Sénégal Bi Ñu Bokk dénonce un « décalage grave » entre les priorités nationales et les polémiques politiques

Réuni ce mardi 18 novembre à Dakar, le Secrétariat exécutif permanent de Sénégal Bi Ñu Bokk (SBNB) a exprimé de vives inquiétudes face à ce qu’il considère comme un décalage préoccupant entre les urgences économiques et sociales du pays et les polémiques institutionnelles qui monopolisent l’espace public. Le mouvement souligne que la cherté de la vie, le chômage massif des jeunes, la fragilisation du monde rural et une campagne arachidière « déjà en difficulté » demeurent sans réponses structurelles.

Concernant la campagne agricole, SBNB rappelle que seuls 150 000 tonnes d’arachides, représentant 52 milliards de F CFA, ont été réceptionnés, un niveau largement inférieur aux objectifs annoncés. Le mouvement dénonce « l’opacité persistante » qui entoure la SONACOS et appelle à la publication hebdomadaire d’un tableau de bord détaillant les tonnages collectés et les paiements effectués.

Le mouvement s’inquiète également de la baisse de près de 19 % du budget de la santé dans le projet de loi de finances 2026, une diminution jugée incompatible avec les besoins démographiques et épidémiologiques du pays. Selon lui, cette contraction fragilise davantage les hôpitaux et renforce la pression sur les patients.

Dans le secteur énergétique, SBNB estime que la loi de finances confirme ses alertes précédentes : les subventions devraient chuter de 30 à 40 %, une décision qui rendrait inévitable une hausse des factures en l’absence de réformes profondes du système de production et de distribution.

Mais c’est sur les finances publiques et la dette que le ton se fait le plus alarmant. Le SEP attribue les difficultés actuelles à « l’épisode de la prétendue dette cachée », un dossier marqué, selon lui, par une absence totale de transparence : « aucun rapport publié, aucun document remis, aucune preuve produite ».

Cette opacité aurait sérieusement entamé la crédibilité financière du pays. SBNB rappelle la suspension du programme avec le FMI, la chute des obligations souveraines, la hausse des taux et la raréfaction des financements extérieurs. Le mouvement souligne que le 14 novembre, Standard & Poor’s a abaissé la note du Sénégal à « CCC+ », confirmant une « vulnérabilité extrême ». Un mois plus tôt, Moody’s avait rétrogradé la note souveraine à « Caa1 ». Parallèlement, l’État multiplie les emprunts sur les marchés régionaux, augmentant l’exposition au « mur de dette », notamment l’échéance de l’eurobond de mars 2026.

Le SEP appelle ainsi à la publication immédiate d’un inventaire consolidé de la dette, à la création d’un comité technique indépendant chargé de proposer un calendrier de reprofilage, ainsi qu’à la mise en place d’un rapport public trimestriel afin de restaurer la confiance.

Sur le plan institutionnel, Sénégal Bi Ñu Bokk critique « la désertion » du Premier ministre, en congé pour une durée indéterminée alors que le pays traverse ce que le mouvement décrit comme « une crise financière historique ». Selon lui, cette absence crée « un vide dangereux ».

Enfin, le mouvement exprime sa solidarité envers les commerçants déguerpis, les sinistrés des inondations, les producteurs en difficulté, les travailleurs du BTP et les ménages frappés par la vie chère, réaffirmant son soutien à « tous les Sénégalais qui résistent avec dignité ».