Un présumé voleur interpellé après le vol d’une moto et un accident à Mbour

Le Commissariat d’arrondissement de Jaaxay, des Parcelles-Assainies et de Niacourab a procédé à l’interpellation d’un individu impliqué dans une affaire d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis de nuit.

Les faits remontent à la nuit du 8 au 9 novembre 2025, vers 3 heures du matin, lorsque la victime s’est fait dérober sa moto de marque DFZ à son domicile situé aux Almadies 2. Après avoir mené ses propres recherches, le plaignant est parvenu à identifier les auteurs présumés du vol.

Selon les informations recueillies, les deux suspects ont été impliqués dans un accident de la circulation à hauteur de Mbour alors qu’ils circulaient avec la moto volée. À la suite de cet accident, l’un d’eux, Adama Diallo, aurait contacté la victime pour reconnaître leur implication et l’informer des circonstances.

Ramené au commissariat par le plaignant, Adama Diallo présentait deux plaies saignantes au niveau du coude. Une réquisition médicale a été délivrée et les examens radiologiques ont révélé une fracture du poignet, nécessitant une prise en charge médicale. Son acolyte, quant à lui, souffrirait d’une fracture de la clavicule et serait toujours hospitalisé.

L’enquête se poursuit pour établir les responsabilités exactes et finaliser la procédure.