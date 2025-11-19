Babacar Ba appelle le président à déclassifier le rapport de l’IGE sur Mimi Touré

Le juriste Babacar Ba, président du Forum du justiciable, exhorte le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à faire preuve de transparence sur le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) qui mettrait en cause Aminata Touré, dite Mimi.

Selon lui, le fait qu’un rapport soit « commandité » ne signifie en rien qu’il s’agit d’un document orienté pour nuire. « Le rapport de l’IGE, qui aurait épinglé l’un de vos proches collaborateurs, doit être déclassifié dans un souci de transparence et pour que la vérité éclate », a-t-il insisté.

Cette sortie vise directement le président de la République qui, lors d’une rencontre avec des députés de Pastef, a reconnu avoir choisi Mimi Touré pour restructurer la coalition DiomayePrésident, malgré les contestations internes.

Le chef de l’État a par ailleurs affirmé que le rapport en question aurait été commandité par l’ancien président Macky Sall, avant de nuancer : « Mais on verra. »