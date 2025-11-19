Incident entre policiers et gendarmes à Keur Massar : Un appel au calme et à la cohésion lancé

La Police nationale et la Gendarmerie nationale ont publié un communiqué conjoint à la suite d’un incident survenu le 14 novembre à Keur Massar entre certains de leurs éléments. Des images de la scène, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique.

Les deux institutions ont regretté cet épisode, qualifié « d’acte isolé », en précisant qu’il ne remet nullement en cause la qualité de leurs relations professionnelles ni la collaboration quotidienne qui unit policiers et gendarmes dans l’accomplissement de leurs missions régaliennes.

La Direction générale de la Police et le Haut-commandement de la Gendarmerie ont assuré que des dispositions communes sont déjà prises pour éclaircir les circonstances de l’incident et situer les responsabilités. L’objectif, selon le communiqué, est de préserver la cohésion entre les unités et de rassurer la population.

Les deux Forces ont également réaffirmé leur détermination à travailler en parfaite synergie afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, mais aussi d’assurer la préservation de l’ordre public sur l’ensemble du territoire national.