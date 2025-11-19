Budget 2026 du MASAE : Cap sur de nouveaux investissements malgré la baisse des crédits

Le projet de budget 2026 du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a été examiné et adopté ce mardi 18 novembre 2025. Défendu par le ministre Mabouba Diagne, ce budget présente une enveloppe marquée par une baisse des crédits de paiement, mais confirme la volonté du gouvernement d’engager un nouveau cycle d’investissements majeurs.

Pour l’exercice 2026, les crédits de paiement sont fixés à 247,59 milliards F CFA, en recul de 18,69 % par rapport à la Loi de Finances Initiale 2025, soit une diminution de 56,90 milliards F CFA. Le ministre explique cette contraction par la clôture, en 2025, de plusieurs projets et programmes pluriannuels arrivés à maturité.

À l’inverse, les autorisations d’engagement connaissent une nette progression. Elles atteignent 427,01 milliards F CFA, soit une hausse de 37,88 %, correspondant à 117,32 milliards F CFA supplémentaires. Cette évolution reflète la stratégie du gouvernement de mobiliser davantage de ressources, notamment en prévision de la signature de nouvelles conventions de financement pour des projets agricoles et pastoraux sur ressources externes.

Mabouba Diagne a réaffirmé que la mission centrale du MASAE reste l’autonomie alimentaire du Sénégal. Les priorités pour 2026 s’articulent autour de six axes : renforcer la production via la mécanisation et l’irrigation, structurer les filières stratégiques comme le riz ou l’arachide, soutenir l’élevage, dynamiser la transformation agroalimentaire, améliorer la gouvernance foncière et promouvoir la résilience climatique à travers une agriculture durable.

« L’agriculture et l’élevage ne sont pas seulement des secteurs productifs ; ils constituent la base de notre souveraineté et la première garantie de stabilité sociale. Notre ambition est d’assurer un Sénégal qui produit et qui nourrit », a conclu le ministre.