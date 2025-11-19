Rencontre avec Diomaye : le communiqué de PASTEF

Le Bureau politique national (BPN) de PASTEF-Les Patriotes, dirigé par son Secrétaire général Ayib Daffé, a annoncé dans un communiqué avoir été reçu ce 18 novembre 2025 au Palais par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Tenue dans un « climat fraternel et constructif », la rencontre a permis d’échanger sur la situation politique du moment, avec un accent particulier sur le renforcement de l’unité du parti et la solidité du tandem Diomaye-Sonko.

Selon le communiqué, cette audience traduit la volonté commune de consolider la dynamique née des dernières élections et d’assurer une meilleure coordination entre les orientations du parti et l’action gouvernementale.

Le BPN a également rappelé qu’il poursuivra la mise en œuvre de son plan d’actions, adopté lors de sa réunion du 15 novembre 2025, afin de répondre « plus efficacement aux préoccupations, attentes et espoirs des peuples sénégalais et africains ».