Sénégal-Bilan-Covid-19 : quatre (04) décès annoncés ce samedi

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie à la covid-19, de ce samedi 30 janvier 2021 au Sénégal

« Sur 2180 tests effectués, 318 sont revenus positifs à la covid-19. Il s’agit de quatre-vingt-dix-sept (97) cas contacts, aucun cas importé a été enregistré à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et deux-cent-vingt et un (221) cas issus de la transmission communautaire, soit un taux de positivité de 14,59 %. » a déclaré Mr Ousmane Gueye, directeur du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips).

Le directeur Sneips au ministère de la santé de renseigner que cent-quatre-vingt-dix-sept (197) patients ont été testés négatifs donc guéris. Il a par ailleurs annoncé cinquante-cinq (55) cas graves dans les services de réanimation. Quatre (04) décès ont été enregistrés hier vendredi 29 janvier 2021.

A ce jour, le Sénégal compte 26213 cas déclarés positifs dont 21758 guéris, 621 décédés et 3833 patients sous traitement.