Le rassemblement islamique du Sénégal (RIS), lors de son 3e congrès ordinaire tenu ce dimanche, se refuse d’être complice d’un projet de dégradation de nos valeurs religieuses, sociales et culturelles.

Ces « islamistes » constatent, pour le regretter, que le phénomène de l’homosexualité prend de l’ampleur au Sénégal ces dernières années. Selon eux, le phénomène est banalisé avec son insertion dans certaines séries télévisées.

« Face à un agenda mondial qui soutient l’homosexualité, sous couvert de la promotion des droits humains, il faut impérativement se recentrer sur les valeurs cultuelles et culturelles nationales. Partant de ces constats, le RIS AL WAHDA, fidèle à ses missions de promotion d’un Islam du juste milieu, condamne avec énergie et vigueur toute tentative de promotion de l’homosexualité au Sénégal », soutient le RIS qui exhorte l’État du Sénégal à plus de vigilance sur le contenu des projets et programmes proposés par certaines ONG et bailleurs.