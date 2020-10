Sénégal-Guinée Bissau : La CAF change l’heure du match

Le match retour Guinée Bissau-Sénégal prévu pour le dimanche 15 novembre à 13h00 GMT au stade du 24 septembre de Bissau, a finalement revu son horaire. La CAF a reprogrammé cette rencontre à 16h00 GMT, renseigne Record. L’instance donne une suite favorable aux demandes des deux fédérations qui l’ont officiellement saisie. La manche aller se joue également à la même heure.

Les Lions du Sénégal vont débuter leur stage le 8 novembre, à Dakar, pour la double confrontation qui les mettra aux prises avec la Guinée Bissau, les 11 et 15 novembre, au stade Lat Dior de Thiès et au stade du 24 septembre de Bissau, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.