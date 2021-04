Sénégal…Le personnel soignant des malades de Covid dans la tourmente

Des personnels soignants des malades de la Covid-19 ne savent plus à quel saint se vouer pour percevoir leurs primes de motivation. En effet, dans un communiqué, ils informent que depuis le début de la deuxième vague de la pandémie au Sénégal, ils n’ont perçu un seul centime de franc alors qu’ils travaillent jour et nuit pour assister et soigner les malades.

« À l’attention des Sénégalais. Nous sommes des Infirmiers, médecins, hygiénistes… engagés, orientés ou détachés de nos services habituels pour servir dans les Centres de traitement épidémique (Cte) du Covid. Depuis le début de la 2ème vague, quatre (4) longs mois, bientôt, cinq (5) en ce mois d’avril, ils nous privent de nos motivations. C’est quoi leur problème à la fin. Imaginez le fait de se réveiller à 5h du matin chaque jour, de passer 24 ou 48h à l’hôpital, de payer les frais de transport de la maison à l’hôpital et vice-versa, de louer une chambre, de boire et de manger loin de ses proches sans parler de la chaleur infernale que dégagent les équipements de protection individuelle (EPI) et à la fin du mois : ‘’tus », « dara » », lit-on dans les colonnes du texte.

Et d’ajouter : « Ils sont vraiment méchants ces gens-là ! Nous sommes fortement exposés. Nous et nos familles et parmi nous certains sont déjà infectés et sont actuellement dans leurs maisons en train de souffrir lentement sans aucune prise en charge si ce n’est par leurs propres moyens. Nous courrons sans cesse derrière ces motivations, mais on a l’impression de courir derrière des charognards. Si devant les plateaux de télévision ils sont des lions, sur le terrain, on a l’impression d’avoir affaire à des caméléons. Costumes et cravates dans leurs bureaux climatisés contre EPI et bottes le tout dans un bain de sueurs. Ils nous pourrissent la vie et nous sucent notre dignité… ».

Une situation qui a fini de les pousser à se poser mille et une questions. « Certains d’entre nous ont rallié une région à l’autre pour servir. Des jeunes ambitieux sans aucune autre source de financement pour qui, au lieu d’aider maintenant, c’est la famille, les amis qui les aident et cela jusqu’à quand ? Si dans les autres pays le personnel de santé est mis à l’aise pour lutter contre la pandémie, le Sénégal par le biais de ces hommes politiques met à nu, suce et déshonore ses personnels.

Que reste-t-il d’un Homme si ce n’est son honneur, sa dignité.., ? Au Sénégal, tu es jeune, tu n’as pas d’emploi, tu te formes, tu n’as pas de travail, tu travailles on te paye pas… Tant de frustrations jusqu’à quand ?, s’interrogent-ils.

Avant de tempérer : « Emploi des jeunes nous chante t-on, mais face à ces dealers qui n’ont pas hésité à s’enrichir avec la pandémie devant laquelle la mort était si proche, l’avenir est plus que sombre ».

SENEWEB