Sénégal…les premiers mètres cubes de gaz attendus en 2023

Le ministre sénégalais des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé pour 2023, les premiers mètres cubes de gaz et de barils de pétrole, lors de la cérémonie de présentation du rapport de la première notation en monnaie locale ce jeudi à Dakar.

« En 2023, nous connaîtrons les premiers m3 de gaz et baril de pétrole », a annoncé Abdoulaye Daouda Diallo. Mais selon lui, ces ressources ne seront pas exportées et seront mises à la disposition du Sénégal « afin de financer des projets et les start-ups et jeunes entrepreneurs afin d’installer l’équilibre économique du pays.

La demande domestique devra être satisfaite sur toute l’étendue du territoire. Un taux de croissance à deux chiffres, projeté à « 13,7 % est attendu dès 2023, avec le début d’exploitation des hydrocarbures », a ajouté le ministre des Finances et du budget.

