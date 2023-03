Sénégal-Mozambique : Pape Gueye forfait !

Pape Gueye sera absent pour le match Sénégal-Mozambique, prévu, ce vendredi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 19h. L’annonce a été faite par le sélectionneur national, Aliou Cissé, ce jeudi, lors de la conférence de presse d’avant-match.

« On est ensemble depuis lundi. On a fait trois séances, notre quatrième on la fera aujourd’hui. L’ensemble du groupe est là, mais Jakobs est touché et remplacé par Sidibé. Pape Gueye a repris hier, mais il a une contusion osseuse selon les médecins. Donc, il sera indisponible pour demain« , a déclaré Aliou Cissé.