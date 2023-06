Sénégal…Un remaniement ministériel annoncé

Si l’on en croit Enquête, le gouvernement sera bientôt remanié. Le journal rapporte que le Président Macky Sall a d’ailleurs lancé les consultations en ce sens. La même source ajoute que le nouvel attelage devrait être en place au détour du dialogue national dont les conclusions sont attendues le 25 juin.

Ouverture ou recentrage ? Intégrer de nouvelles têtes, reflet de l’aboutissement du dialogue, ou s’entourer des plus fidèles parmi les fidèles pour affronter la conjoncture difficile ? Enquête estime que ces deux pistes s’ouvrent devant le chef de l’État.

Mais une chose est sure, selon le journal, en plus des ministères des Sports et de l’Élevage, dévolus au Premier ministre depuis la démission des ministres issus de Rewmi, à la suite de la rupture entre Idrissa Seck et Macky Sall, les départements assurant la tutelle de la sécurité, de la justice et de la diplomatie devraient être concernés au premier chef.

Objectif de Macky Sall ? Selon le même quotidien d’information, il s’agira en même temps de faciliter la mise en œuvre des conclusions du dialogue national, d’apporter une réponse aux émeutes de début juin, de redorer l’image du Sénégal au plan international et de «sanctionner» les membres de son gouvernement dont de présumées accointances avec Ousmane Sonko auraient été découvertes grâce aux téléphones portables et à l’ordinateur saisis sur Ousmane Sonko lors de son interpellation suivie de son transfert à son domicile à Dakar alors qu’il était en pleine «Caravane de la liberté».

Avec Seneweb