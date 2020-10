Sénégal : Vers une baisse du prix de l’huile…

Hier à Louga, le Directeur général de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (Sonacos) a fait une révélation de taille. Selon Modou Diagne, une baisse du prix de l’huile est possible avec une bonne collecte de graines d’arachide.

«Si les quantités de graines récoltées sont importantes, une partie sera triturée même s’il est connu que la Sonacos y perd si elle veut mettre à la disposition du consommateur sénégalais de l’huile. Si nous avons suffisamment de graines, nous allons triturer et produire de l’huile de table, mais aussi par un système de péréquation avec la vente de graines décortiquées à l’extérieur, pouvoir baisser le prix de l’huile pour les Sénégalais. Avec une bonne campagne de collecte d’arachide, le prix de l’huile va baisser», a déclaré le Directeur général de la Sonacos qui était en tournée à Louga.

Cependant, il estime, dans les colonnes du Journal L’AS, qu’il reste beaucoup de choses pour atteindre les rendements souhaités. «Nous avons des équipements défectueux, des installations vieilles et des taux de rendements médiocres et nos capacités de productions réduites. Cette année, des efforts ont été certes faits à Kaolack, Diourbel et Ziguinchor, mais cela n’est pas suffisant pour nous permettre d’atteindre les rendements souhaités». A Louga, le Dg de la Sonacos est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de rénovation du bloc administratif, de l’infirmerie et du mur de clôture de la société. Il a aussi vérifié les équipements de réception des graines, les airs de stockage avant de rencontrer les producteurs et les opérateurs.