Sénégal2050 en marche (Par Bassirou Dieng)

Il est en marche. Sénégal2050. Il prend son envol de jour en jour. À tous les niveaux, l’actuel régime, sous la houlette de Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, met le pied sur l’accélérateur pour transformer d’une manière systémique le quotidien de nos compatriotes.

Sur le plan international, le Chef de l’Etat marque de la plus belle manière son empreinte indélébile. De la Chine au Qatar, en passant les Emirates Arabes Unies, la France, la Mauritanie, la Gambie, les sommets de l’Union Africaine et des Nations Unies entre autres, le Président Bassirou Diomaye Faye donne une nouvelle touche à la diplomatie sénégalaise. Notre pays peut être fier d’avoir de jeunes dirigeants charismatiques, décomplexés et ambitieux et qui démontrent à la face du monde que le Sénégal est aujourd’hui entre de très bonnes mains. Aminata Touré Mimi n’a certainement pas eu tort de dire, à l’Imperial Springs International Forum auquel elle participe depuis quelques jours à Madrid, que l’Afrique est l’avenir proche du business international et que nos partenaires vont devoir changer de mentalité face aux nouvelles ambitions des jeunes dirigeants africains. Elle a raison et nous ne pouvions vraiment rêver mieux !

Sur le plan national, le gouvernement sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko, est, de son côté, en train de faire positivement bouger les lignes. Les producteurs agricoles, qui ont vu le prix du kilogramme de leur arachide fixé à 305 francs pour le compte de la campagne de commercialisation de 2024/2025, ne diront pas le contraire. Car, ce nouveau tarif fixé par le gouvernement affiche une hausse de 8,9 %, soit 25 francs CFA de plus par rapport à celui qui était en vigueur au cours de la campagne précédente.

Mais, ce n’est pas l’unique bonne décision prise par le gouvernement depuis son installation en avril dernier. Le prix des denrées alimentaires a connu une baisse dès les premiers mois de l’arrivée au pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye. Pour accompagner d’ailleurs cette baisse des prix des produits de première nécessité, le gouvernement sénégalais avait alloué au mois de juin dernier une enveloppe de près de 53,4 milliards FCFA dans différents mécanismes de régulation. Une décision forte dans un contexte économique mondial très difficile.

L’autre mesure importante prise par le régime actuel est la décision de dégager une enveloppe 5 milliards de Fcfa pour indemniser les victimes des violences électorales de mars 2021 à janvier 2024. Sans oublier l’assurance donnée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, M. Ousmane Diagne, de poursuivre et sanctionner les « commanditaires » des massacres de manifestants. Une forte décision qui ne fera sans doute que des heureux du côté de la majorité des sénégalais.

La forte décision de commémorer, dimanche 1er décembre 2024, la 80ème anniversaire du massacre de nos grands parents et tirailleurs sénégalais en terre africaine, au Sénégal plus précisément, a été une décision historique du nouveau régime. Cette cérémonie, qui s’était tenue au camp de Thiaroye, restera sans aucun doute dans les annales grâce aux décisions courageuses du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye. Il s’agit notamment de sa décision à ériger un mémorial à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement, à construire un centre de documentation et d’archives destinés aux tirailleurs, à dénommer des rues et espaces à cet événement tragique et à enseigner l’histoire de Thiaroye dans les curriculas éducatifs et à fixer la journée du tirailleur le 1er décembre de chaque année.

L’autre mesure phare prise ces 8 derniers mois est la décision du gouvernement de consacrer son énergie au retour des déplacés de Casamance. C’est pourquoi, le Premier ministre Ousmane Sonko avait présidé le 08 octobre 2024, une réunion interministérielle en ce sens. À l’issue de cette rencontre, 22 mesures avaient été édictées pour prendre en charge les différentes préoccupations liées à l’accompagnement des populations de retour et en attente de retour. D’ici peu d’ailleurs le « Plan Diomaye pour la Casamance » (PDC) sera sans doute bien matérialisé.

Dans le domaine de la santé, le Chef de l’Etat vient à peine d’inaugurer le Vaccinopôle de Diamniadio, une infrastructure à la pointe de la technologie et un investissement stratégique pour la souveraineté sanitaire en Afrique. Sans oublier beaucoup d’autres initiatives prises dans ce secteur par la tutelle pour pouvoir prendre entre autres en charge les malades à moindre coût mais aussi mettre le personnel soignant dans de très bonnes conditions de travail.

Dans le secteur de L’Energie, la réunion interministérielle tenue le vendredi 30 août 2024 sous la présidence du Premier ministre Ousmane SONKO démontre à suffisance la volonté du gouvernement de réduire considérablement les factures d’électricité dans l’Administration et promouvoir les bonnes pratiques d’économie d’énergie. Sans oublier le travail qui est en train d’être fait pour diminuer de manière durable les coûts de l’énergie dans les ménages.

La décision de supprimer le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) pour rationaliser les dépenses publiques est, en effet, une des décisions phares prises par l’actuel régime. Une manne financière qui pourra aider le régime en place de matérialiser sa politique de promotion de l’emploi des jeunes « qui demeure une priorité nationale, au regard de l’extrême jeunesse de la population du Sénégal et du taux de chômage très élevé chez les jeunes » comme le soulignait le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye. Lequel invitait son Premier ministre, lors du conseil des ministres du 11 décembre 2024, à finaliser l’évaluation de toutes les initiatives, de tous les programmes, projets et dispositifs publics de promotion de l’employabilité et de l’emploi des jeunes (ANPEJ, DER/FJ, 3 FPT, XEYU NDAW NI, Domaines agricoles communautaires (DAC), Formation Ecole Entreprise (F2E), AGETIP, FERA…). Avec ces décisions phares qui augurent de lendemains meilleurs pour notre cher pays, les jeunes en particulier n’ont plus le droit d’emprunter des pirogues de fortune pour des voyages périlleux à la recherche d une meilleure vie qui ne peut être que dans leur pays.

Sur le plan éducatif, la mise en place d’un programme spécial de recrutement d’enseignants sur 3 ans (2025-2027) participera sans aucun doute à diminuer le niveau de chômage mais aussi encouragera davantage à renforcer le secteur. Sans oublier la décision du gouvernement d’accélérer des projets pour réduire les abris provisoires avec le soutien des Forces armées.

Sur le plan sportif, le Sénégal continue de tenir son rang grâce entre autres à l’accompagnement des autorités étatiques.

Bref, à tous les niveaux, la vision Sénégal2050 est en train d’être mise en œuvre pour amoindrir la souffrance de nos compatriotes et changer de manière conséquente notre pays. Juste envie de dire aux autorités étatiques que le tempo est bon. Maintenez le cap et accélérez la cadence du développement pour un Sénégal juste, prospère et qui fait bon vivre en 2050.

Bassirou DIENG, Coordonnateur de Mimi24 du département de Pikine