Sénégalais tué en Afrique du Sud : La FSD souhaite une enquête diligente

Nous avons appris la mort d’un compatriote sénégalais la semaine dernière en Afrique du Sud. Nous ignorons à l’heure qu’il est les détails autour de ce crime odieux qui a vu deux hommes identifier puis tuer par arme à feu Alioune Sylla SARR.

A travers ce communiqué de presse, la FSD dénonce cet assassinat abominable qui vient ainsi rallonger la liste déjà trop longue de Sénégalais de l’extérieur qui se font tuer à l’étranger.

« La FSD condamne cet acte avec la dernière énergie, exige que la lumière soit faite et qu’elle conduise à l’arrestation du coupable.

La FSD souhaite une enquête diligente pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur,

Par ailleurs, la FSD appelle les sénégalais à plus de vigilance et exige plus de protection pour nos compatriotes vivant et travaillant en Afrique du Sud. Il nous parvient de nos représentants au pays de Nelson Mandela que nos compatriotes subissent des injustices régulières liées à leurs instruments de travail quotidien et vivent pour certains dans une insécurité économique et physique ces derniers temps.

Ainsi, la FSD s’incline devant la mémoire de feu Alioune Sylla SARR et prie pour le repos de son âme.

Nos autorités sénégalaises d’Afrique du Sud sont interpellées pour un strict suivi de cette affaire et nous appelons l’ensemble de nos compatriotes à plus d’unité et au respect strict des lois dans les pays d’accueil.

Nous appelons enfin nos contacts sénégalais dans ce pays à aller vite dans la constitution de leur comité régional FSD afin que tous ensemble nous puissions réussir le pari de mieux faire face à ces situations et à nous constituer partie civile dorénavant pour que ces crimes ne soient jamais non élucidés voire impunis.

Pour le bureau de la FSD.

La Commission Information Communication