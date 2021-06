Série d’accidents…le ministère des transports appelé à élargir les routes

Au-delà de l’indiscipline routière,

Au-delà des défauts de visite technique,

Au-delà des commentaires mystiques,

Au Sénégal, la majorité des accidents de route est due à l’étroitesse des routes. Ce qui, d’ailleurs est confirmé chaque année par le recensement des accidents dont plus de 70% sont des Chocs Frontaux. Une typologie d’accident de la route qui s’explique quand l’extrémité avant d’un véhicule percute l’avant d’un autre véhicule ou d’un obstacle (quand il le fuit pour trouver un arbre ou poteau hors de la route), ce parce que l’un tentait de doubler soit un gros camion ou un véhicule standard qui prenait trop son temps.

S’il y a une chose que le Ministère du Transport routier et l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie ne démentiront pas est que la majeure partie des accidents sont dus aux Chocs Frontaux. L’État est conscient qu’une politique d’Élargissement des routes doit être opérée mais se refuse de l’exécuter. En attendant, nous continuerons de compter des morts dans ces accidents qu’on peut éviter.

Pour rappel, j’avais alerté quand le péage comptait ces accidents absurdes la nuit. C’était au manque de culture des sénégalais sur les feux de croisement et feux de route. Il s’y passait et s’y passe toujours une guerre des feux le soir. Il a fallu des petits murets en fer pour atténuer cela. Élargissons nos routes et les accidents s’amoindriront.

Que l’État prenne ses responsabilités.

Tahirou Sarr

Consultant : Politique & Relations internationales.