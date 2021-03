Séries de Manifs…Les sages de BBY déplorent les actes de vandalisme

Le secrétariat du conseil des Sages de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » (BBY) s’est réuni ce jour samedi 06 Mars 2021, à l’effet de passer en revue la situation du pays.

Dans cette analyse, le Conseil des Sages de BBY félicite SE. Monsieur le Président de la République Macky Sall et son gouvernement pour les initiatives heureuses relatives à la gestion de la lutte contre la COVID 19, dont l’acquisition de vaccins et la sensibilisation idoine des populations déroulée par le Ministère de la Santé et les autorités sur tout le territoire national, afin de mobiliser tous les segments de la nation face à la pandémie qui menace la vie socio-économique.

A cet égard, le conseil invite les personnes du 3eme âge, hommes et femmes, cibles constituées de personnes essentiellement vulnérables, à s’inscrire en masse à travers le pays, via site internet mis en ligne par le ministère de la Santé.

Il félicite le Président de la République pour le geste de solidarité manifesté à l’endroit de pays voisins, notamment la Guinée-Bissau et la Gambie face à cette pandémie.

Par ailleurs, le Conseil des Sages de BBY s’est particulièrement ému des événements intervenus ces derniers jours à travers le pays.

Il tient ensuite à présente ses condoléances aux familles des personnes qui y ont perdu la vie. Il souhaite vivement un bon rétablissement aux blessés.

Le conseil des Sages BBY déplore la mise en sac des biens publics et des biens privés nationaux et étrangers.

Il encourage les forces de l’ordre qui ont déja fait preuve de beaucoup de sacrifices et d’abnégation à assurer le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens.

Il demande aux acteurs politiques de tout bord à savoir raison garder en vue de sauvegarder particulièrement la paix civile.

Il invite en outre les pouvoirs publics à assurer une gestion apaisée de la situation dans le respect des lois et règlement. Afin de créer un climat favorable à la poursuite des actions engagées pour le développement socio-économique ,l’épanouissement de la population,la paix ,la démocratie et la justice .

Fait à Dakar, le 06 Mars 2021

LECOORDINATEUR NATIONAL

YERO DÉ