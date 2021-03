Séries de Manifs…Louis Henry demande la démission du ministre de la jeunesse

« Pourquoi la ministre de la jeunesse doit démissionner, par dignité » – Louis Henry

Au Sénégal et dans le reste du monde, les images des jeunes prenant d’assaut les rues n’ont échappé à personne. Les scènes de violence et de révolte, avec pour point de départ l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, ont plus que jamais mis la lumière sur la politique de jeunesse désastreuse incarnée par la ministre Néné Fatoumata Tall. Si aujourd’hui les jeunes Sénégalais sont autant à bout, c’est également parce qu’elle n’a pas su se montrer à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Par dignité, par honneur, elle prendrait à travers sa démission la meilleure décision depuis sa nomination.

Le visage de Néné Fatoumata Tall n’est pas familier aux jeunes malgré les nombreux mois qui sont passés depuis son arrivée à la tête du ministère de la Jeunesse. Un fait qui démontre, à souhait, le caractère fantomatique de cette dernière qui annonce de temps en temps des initiatives dont les résultats sont difficilement visibles. Au risque de se répéter, la preuve ultime réside dans la révolte démentielle lancée par ceux dont elle est (était) chargée d’assurer un présent et un avenir rempli d’espoir.

Lorsque la majorité d’une population nationale dépend de nous, il est inconcevable que l’on puisse se satisfaire de son travail en voyant les images qui sont devenues virales dans le monde entier. Après sondage, nous nous sommes rendus compte que la plupart des jeunes ignorent le nom du ministre qui est en charge des affaires les concernant et ils ignorent également totalement les activités de l’instance qu’elle dirige. Des activités qui sont pourtant censées les impacter de manière directe.

Les Jeunes exigent un changement et celui-ci ne sera assurément pas avec une ministre qui a démontré ses limites et son incompréhension des enjeux, alors que le mandat présidentiel actuel était censé être celui de la Jeunesse avec de nombreuses initiatives annoncées mais qui sont encore attendues en 2021.

Nous sommes victimes d’une overdose de théories et d’une absence totale d’actions concrètes en mesure de toucher véritablement les administrés.

Le rôle du ministère de la Jeunesse est de venir en aide et d’accompagner les jeunes. Comment y arriver si ces derniers ne sont pas écoutés, si leurs problèmes et leurs frustrations ne sont pas prises en compte ? Peu importe les innombrables théories qui seront développées et médiatisées pour faire croire aux jeunes que l’espoir est encore permis, la seule vérité qui subsiste actuellement est celle d’une jeunesse qui étouffent et qui a envie d’avoir un avenir. Elle a lancé un cri du cœur en exprimant sa volonté d’être écoutée et considérée. Au-delà des débordements regrettables notés, voilà le message qu’elle a voulu lancer.

Pour tout cela, la ministre Néné Fatoumata Tall a l’obligation de rendre le tablier et de confier les rênes du ministère à un successeur qui sera en mesure de redresser la barque et de la mener à bon port.

Je ne peux toutefois en aucun cas conclure sans adresser un message aux Jeunes. Vous avez une nouvelle fois démontré votre détermination à prendre votre destin en main et votre volonté de jouir de votre droit d’avoir un avenir. Vous avez également le droit de manifester votre mécontentement, mais que les choses soient faites dans les règles de l’art et dans le respect total. Votre cri a été entendu et vous pouvez être fiers de vous. Ne laissez toutefois personne salir votre combat en commettant des actes de vandalisme qui vous serons imputés.

Qu’Allah le Tout Puissant veille sur le Sénégal et les Sénégalais.

Vive la démocratie, vive la liberté, vive la Jeunesse et vive la PAIX !

Louis Henry Chaupin,

Président du Mouvement des Jeunes pour le Développement (MJD)