Serigne Khassim Mbacké : «Mamadou L. Diallo, Guy M.Sagna, Sonko, Moustapha Diakhaté et Abdoul Mbaye sont pires que le Coronavirus… »

Serigne Khassim Mbacké n’en démord pas. Le petit -fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul vient de charger lourdement les détracteurs du vote de la loi d’habilitation. A l’en croire : «Aujourd’hui, le vote de cette loi d’habilitation est une nécessité puis que le Sénégal, à l’instar de plusieurs pays du monde, reste secoué par la pandémie à Coronavirus ou Covid-19. Quoi de plus normal que de permettre au Président d’agir plus vite et sans aucune lenteur administrative afin de résorber ce fléau ? Ceux qui le contestent, c’est-à-dire, les Mamadou Lamine Diallo, Guy Marie Sagna, Ousmane Sonko, Moustapha Diakhaté et Abdoul Mbaye sont pires que le Coronavirus .Ces gens-là sont des contre-modèles et sont insoucieux de la situation de précarité qui prédomine dans le pays », s’est-il expliqué, avant de poursuivre : «Je salue les efforts énormes consentis par le gouvernement sous la houlette du Chef de l’Etat. Le Président Macky Sall vient de montrer, encore une fois, son attachement aux populations sénégalaises et son ambition à satisfaire, au mieux, leurs préoccupations. On n’acceptera pas que des énergumènes mènent une entreprise sournoise de déstabilisation du pays.»

Serigne Khassim de lancer un vibrant appel, «Nous louons le travail titanesque de nos autorités sanitaires et incitons tout le peuple au respect strict des règles d’hygiène et de propreté. Le fait qu’il implique toutes les forces vives (fonctionnaires, forces de défense et de sécurité, religieux, mouvements citoyens, politiques, artistes, musiciens, acteurs du transport, ouvriers, syndicats, etc.) traduit sa ferme volonté de traduite tout le monde autour de l’essentiel. Pour ce qui est des fonds de la Force-Covid-19, nous demandons au Président Macky de bien veiller à une répartition des aides. Que cela se fasse sur des bases équitables. Des corbeaux rôdent et veulent tout accaparer au détriment des vrais ayant-droits. Nous terminons notre intervention par saluer la mémoire de Pape Mababa Diouf mort, récemment, du Covid-19. Que Dieu l’accueille dans son Paradis. Amen».