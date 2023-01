Serigne Mansour Sy Djamil : « J’ai toujours été contre la diminution des mandats »

Serigne Mansour Sy Djamil n’est pas du genre a cacher son avis sur des questions essentielles. Abordant la question des mandats et de leur durée au Sénégal, le marabout chef de Parti dit être contre. C’était à l’occasion du Gamou de Louga en hommage à Serigne Mansour Sy Jamil.

Evoquant les relations d’amitié profondes qu’il entretient avec le Président Macky Sall, Mansour Sy Djamil a fait savoir que c’est « un ami de longue date, mais les vicissitudes de la vie m’ont un moment donné poussé à m’arrêter et réfléchir, car je n’avais pas l’impression de comprendre sa direction ». Il ajoute que sa « relation avec Macky Sall est particulière », sans omettre de rappeler que sa première rencontre avec Macky Sall a eu lieu au Qatar, alors que l’actuel locataire du Palais était Directeur de Petrosen, « il n’était ni ministre, ni député, ni Président de la République ».

Sur la question des mandat, le marabout nous rappelle cette anecdote révélatrice : « Un jour, je suis allé voir le président de la République, Macky Sall, pour discuter avec lui sur la question du Référendum. Je lui ai posé la question à savoir si réellement il voulait respecter son engagement de faire 5 ans au lieu de 7 ans, comme il l’avait annoncé devant les Sénégalais, mais il m’a répondu qu’il était toujours dans les dispositions de respecter cet engagement qu’il avait pris. Alors, je lui ai fait savoir que si au Sénégal, les marabouts sont très respectés, c’est qu’ils restent constants dans leur déclaration. Mais, puisqu’il avait déjà promis aux Sénégalais de faire 5 ans, je lui ai conseillé de le respecter, même si moi, je n’étais pas pour. Avant de me séparer de lui, je lui ai d’ailleurs fait comprendre que j’allais me battre pour le respect de la Constitution, afin qu’il fasse 7 ans. J’ai toujours été contre la limitation ou la diminution des mandats. Je me suis exprimé publiquement sur cela lors des Assises nationales. C’est pourquoi j’ai voté et fait voter contre le Référendum de 2016 ».