Serigne Mbacké Ndiaye à Diouf Sarr : « si j’ai décidé de te… »

Lettre ouverte au ministre de la Santé, ABLAYE DIOUF SARR

Les élections territoriales ont vécu. Les résultats sont connus. Tu as été notre candidat. Tu as joué ta participation et malgré tout, les Dakarois ont porté leur choix sur le candidat de Yewwi. C’est cela la démocratie, elle est quelque fois cruelle.

Les analystes ont expliqué les raisons de cette défaite en nous donnant des raisons souvent dormir debout. C’est leur droit le plus absolu. En ce qui me concerne, je ne fais pas la critique et l’autocritique à travers la presse. Mon propos est de te réaffirmer mon soutien, ma solidarité et mon amitié et ceci en toute connaissance de cause. Par la grâce de Dieu, j’ai une expérience, aussi petite soit-elle, de l’État et de son fonctionnement.

Il s’y ajoute un réseau relationnel qui me met en contact avec les Grands de ce Monde. Je travaille et collabore avec beaucoup d’entre eux en Afrique et dans le Monde. Des compatriotes et pas n’importe lesquels peuvent en témoigner. J’ai siégé au Conseil des Ministres bien avant toi. Si donc j’ai décidé de te soutenir c’est parce que tu es bon, véritablement bon. On peut tout te reprocher, à tort ou à raison, sauf ta loyauté, monsieur le ministre, vis à vis du Président Macky Sall et c’est une des raisons pour lesquelles je te soutiens.

En tant que Maire de Yoff, tu as radicalement changé le visage de cette commune.

En tant que Ministre de la santé, tu as prouvé que le Président Macky Sall a raison de te faire confiance.

En tant que militant, ton bilan adossé à ton engagement sans faille et désintéressé, parlé de lui-même. Alors tourne la page des élections territoriales et mets-toi à préparer les batailles futures plus importantes parce qu’engageant l’avenir de notre régime. Reprends les activités après avoir analysé sans complaisance les résultats des dernières élections. Tes amis sont là, tes militants aussi, prêts à poursuivre le combat. Tu n’as pas de raison de baisser les bras encore moins la tête. La vie est faite de haut et de bas. Aussi retiens que toute défaite prépare de nouvelles victoires si on sait en faire un bon usage. Allons-y mon frère. L’avenir te sourit. Ne le déçois pas

Serigne Mbacké Ndiaye