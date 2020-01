Servir le Sénégal sert une morgue à Kolda

Un grand ouf de soulagement est constaté chez les populations de kolda. Et pour cause, la fondation « servir le Sénégal » vient de doter une morgue à la grande mosquée du quartier Bouna Kane dans la commune. Un geste humain de la part de madame Maréme Faye Sall par l’intermédiaire de Thierno Bocar Baldé dit Doura, conseiller à la présidence de la république. Cette morgue à caractère moderne et mobile permet de conserver une dépouille dans de bonnes conditions. Ce qui fait la fierté et la joie des religieux qui se disent honorés par la première dame; car ils ont toujours des difficultés pour conserver en bon état des corps avant l’inhumation. A la cérémonie de présentation de cet outil fortement utile à la société, des priéres en guise de remerciement à la donatrice sont formulées dans une ambiance de joie. D’ailleurs, madame Maréme Faye Sall n’est pas à son premier geste humanitaire au profit des populations du fouladou. Désormais, cette morgue servira non seulement à la commune, mais aussi aux populations de l’intérieur du département en attendant l’heure prévue pour l’enterrement.

ELHADJI MAEL COLY