Seydou Ndour : «Je m’emploierai à réconcilier la police et sa population»

Le nouveau Directeur général de la police nationale a été installé ce jeudi, en présence du Général Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur. Mame Seydou Ndour remplace ainsi Seydou Bocar Yague. Une cérémonie lors de laquelle il a décliné ses ambitions. Il s’est fixé comme objectif, la lutte contre les séries d’agressions dans la banlieue. Il invite ses éléments à plus de professionnalisme.

« Je m’engage, à travers une police nationale bien préparée bien équipée dans le respect. Je précise que je mesure avec responsabilité la tâche qui nous incombe», a soutenu M. Ndour. Qui compte, à cet effet, « consolider les acquis légués par les prédécesseurs tout en prenant en compte les réformes qui s’inscrivent vers une matrice d’actions priorisées de résultats attendus… Je m’emploierai donc à réconcilier la police et sa population et je vais étendre et densifier les patrouilles dans la banlieue dans le cadre de la prévention».

« Il faut aussi améliorer les rapports avec la presse et les autres partenaires et faciliter l’obtention des documents notamment les passeports, les certificats et autres. Aussi, la réorganisation de la communication de la police nationale est importante pour partager les résultats avec les populations… J’engagerai des changements systémiques dans les domaines divers avec les révisions des contrôles de curricula de polices. La formation continue reste aussi une priorité ainsi que la concrétisation des priorités… La police nationale doit être un espace d’échange intellectuel. Ainsi, je compte lancer les cadres de réflexion avec les acteurs de la police», promet-il.