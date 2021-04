L’armée multiplie les opérations de sécurisation dans la zone Sud. Et dans le cadre de la lutte contre les trafics de tout genre, la zone militaire numéro 5 de l’armée sénégalaise a organisé le 17 avril 2021 une patrouille dans le Nord Sindian.

Une opération au cours de laquelle les soldats ont découvert et détruit six (6) champs de chanvre indien et dix (10) puits.