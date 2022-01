Situation au Mali : La famille Omarienne pour le maintient des négociations

La famille Omarienne qui est aussi liée par la sous-région, s’est par ailleurs exprimée sur les crises politiques au Mali- ou il a un khalife- et en Guinée. Thierno Madani Tall et la Ligue prient pour que la paix revienne dans « ces pays-frères » et invite les autorités d’une part, la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et l’Union Africaine (Ua) d’autre part, à « maintenir leurs négociations pour parvenir à des accords acceptables et susceptibles de garantir la stabilité et la paix dans ces pays et la sous-région ».

Ils exhorte les organisations communautaires à « éviter toutes décisions qui auraient comme conséquence l’aggravation de la situation déjà difficile des populations de ce pays », rapporte Emedia.