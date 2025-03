Situation économique morose : Ansoumana Dione prédit le pire pour les malades mentaux

Situation économique morose : vers la recrudescence des maladies mentales au Sénégal ! (Par Ansoumana DIONE)

Le Sénégal fait face à une grave réalité, liée à la situation économique morose que traverse le pays depuis l’arrivée au pouvoir du Président Bassirou Diomaye FAYE. De plus en plus, la pauvreté et la précarité s’amplifient au sein de la population totalement gagnée par la déception, une des principales causes des maladies mentales. Contrairement à ses promesses de campagne à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, les nouvelles autorités n’ont pas encore prouvé leurs capacités à résoudre les énormes problèmes des populations. Au contraire, l’on parle de plus de trois mille contrats suspendus et ces séries de licenciements auront forcément des conséquences très néfastes sur la santé mentale des personnes concernées. Notre pays est en réel danger et il est temps que les autorités réagissent.

Une hausse fulgurante du nombre de malades mentaux au Sénégal, dans un contexte si particulier, doit interpeller toute la conscience collective. Entre déficit de personnels soignants : psychiatres et psychologues, pour ne citer que ceux-là, l’absence de services psychiatriques ainsi que le manque de médicaments dans nos structures sanitaires, le Sénégal se distingue ainsi par une absence de politique de santé mentale. Trente-cinq médecins psychiatres pour dix-huit millions de sénégalais, sans que le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ne prenne aucune disposition pour prévenir une telle catastrophe sanitaire imminente, concernant un domaine sensible qu’est la santé mentale. Le Centre National Hospitalier Psychiatrique de Thiaroye est rempli, causant d’énormes difficultés aux populations.

C’est vraiment regrettable : les sénégalais sont laissés à eux-mêmes, les nombreux malades mentaux et toutes leurs familles souffrent énormément en silence. Même à Dakar où est concentré l’essentiel des rares services qui sont disponibles et dans les régions très dépourvues de moyens, en la matière, il est très difficile d’accéder aux soins et soins médicaments. Conséquences, nous avons tous constaté beaucoup de cas de meurtres, de suicides, de divorces au sein des couples, des scènes de violences inouïes, un peu partout à travers le pays. Face à tous ces problèmes de santé mentale, dus surtout au fort taux de chômage, l’émigration clandestine et les accidents de la route, pour ne citer que ces quelques maux, les nouvelles autorités sont appelées à agir avant qu’il ne soit trop tard.