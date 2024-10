Situation socio-économique : Abdoul Mbaye prédit des lendemains difficile pour le Sénégal

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, prédit des lendemains difficiles aux Sénégalais, sur le plan socioéconomique. L’ancien Premier ministre du régime Macky Sall estime que des subventions seront remises en cause, en conséquence de la sortie du gouvernement d’Ousmane Sonko sur la dette publique et le déficit budgétaire.

«Nous allons vers une période encore plus dure d’ajustements structurels extrêmement stricts. Vous ne pourrez plus, au Sénégal, fonctionner sans remettre en cause les subventions et notamment les subventions à l’énergie. Il faut que ce soit très clair. La trésorerie de l’État ne permet plus de payer la dette interne. À ce moment-là, les entreprises arrêtent. Les subventions réduites ou supprimées vont conduire à une augmentation des prix de l’énergie, de l’essence, du transport, donc réduire le pouvoir d’achat des populations. Ils seront obligés et contraints » a auguré l’invité du « Grand Jury » de ce dimanche 6 octobre face au journaliste Babacar Fall.

Pour pallier cette situation, l’un des leaders de la coalition Senegal Kesse invite l’État du Sénégal à réduire son train de vie. Ceci en réduisant certaines agences. « Certes, on a proposé de supprimer le Haut conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, mais c’était peut-être plus de supprimer plusieurs agences. Et comme mesure symbolique, j’ai même proposé la vente de l’avion. C’était un geste fort, politiquement fort. J’ai ramassé des insultes à n’en plus finir sur les réseaux sociaux. C’est une des spécificités du Pastef. Mais il faut être raisonnable, et de toute façon, ça va coûter très cher au peuple parce que ce sont des erreurs passées, parce que c’est également une incapacité actuelle à trouver les bonnes solutions et se faisant rester dans une continuité ».