Social Ramadan : Daba Diouf au chevet des populations de Mbacké

Le mois béni de ramadan est une belle occasion pour les musulmans de s’illustrer dans le volet social. C’est dans cet ordre que Daba Diouf s’est inscrit. La dame surnommée la lionne du Ministre Gallo Bâ qui continue de multiplier les bonnes actions en appuyant les baye Fall dans les « Ndogou », les femmes, les jeunes et surtout les couches défavorisées venant des quartiers périphériques communément appelés Santhianes.

La dame n’est pas à son premier coup d’essai car depuis son engagement en politique aux côtés de son mentor Gallo Bâ, elle se démultiplie comme une brave lionne pour assister les populations. En atteste le nombre incalculable de lettre de soutien et de marraine qu’elle reçoit à longueur de journée.

Ses largesses s’étendent aussi sur les sportifs et les associations de jeunes. Malgré tout, du sport à la culture en passant par les activités religieuses, tout y passe. Daba Diouf n’est pas aussi riche mais avec un cœur d’or elle a le sens du partage et continue de donner tout ce qu’elle reçoit.

Son passé élogieux et glorieux dans le mouvement associatif a participé favorablement et considérablement à la réussite de ses actions.

Étant la présidente de la commission de l’économie solidaire au conseil municipal de Mbacké, Daba Diouf ne cesse de donner corps à la vision du premier magistrat de la ville de Mbacké, Gallo Bâ qui a très bien compris très tôt qu’en matière de politique, il fallait miser sur les femmes qui ont une fidélité et un engagement incontestable.

Dans le lot de ses activités, la remobilisation des femmes et des jeunes autour des de l’essentiel avec et par des activités de haute facture.

Militante engagée aux côtés du président Macky Sall depuis le début avec la coalition Dekal Ngor en 2009, elle ne se lasse jamais à communiquer et sensibiliser les femmes et les jeunes sur la vision et les nombreuses réalisations de ce dernier.

Malgré le fait que la lionne comme on l’a surnomme qui était investie sur la liste départementale de la députation à l’assemblée nationale, ne soit pas élue lors de la dernière législature, elle n’a jamais baissé les bras bien au contraire, elle est plus que déterminée et engagée sur le terrain politique.

« N’ayant pas toujours les moyens de sa politique, elle mérite d’être appuyée par les responsables du parti afin qu’elle puisse continuer le travail car elle ne refuse aucune sollicitation », déclare Astou Ndiaye, une dame fidèle à ses côtés.

Et Ndiaga Nokho , par ailleurs coordonnateur du mouvement des jeunes de dire « Daba Diouf est un bel exemple d’engagement politique car elle se déploie corps et âme dans la ville et dans le département pour accompagner et vulgariser la politique du président Macky Sall ».

Pendant que certains responsables brillent par leur absence ou ont complètement disparu ou abandonné le terrain politique, Daba Diouf est plus que jamais déterminée aux côtés du Ministre, Maire Gallo Bâ pour tenir haut la coalition Benno Bokk Yaakar à Mbacké

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn