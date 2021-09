SONKO A CHOISI DE BOIRE DU THE QUE DE LIVRER COMBAT !!!…Par Pape Thiam

Le docteur Frantz FANON disait : « Chaque génération doit dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou la remplir ». Ainsi aux élections présidentielles de l’an 2000, la mobilisation de la jeunesse sénégalaise (élèves, étudiants, ouvriers, artisans, etc…) qui venait à peine d’accéder à la majorité électorale a été décisive dans les urnes. Cette jeunesse d’alors a choisi de se prononcer démocratiquement en faveur de la première alternance politique. Cette même génération qui a joué un rôle prépondérant dans ce grand tournant de l’histoire politique a encore contribué à graver dans le marbre la date du 23 JUIN en s’opposant farouchement au projet de modification de la constitution. Ce sursaut patriotique de l’époque a fini par provoquer la seconde alternance de 2012. La plupart de ces acteurs qui furent déjà encartés et qui aujourd’hui sont restés vivant, animent la vie politique sénégalaise de part et d’autre du pouvoir et de l’opposition. Et pourtant le leader du PASTEF qui est prompt à vociférer et qui prétend détenir le monopole du patriotisme, a choisi lors de ces dates fatidiques de la vie de la nation de ne pas remplir la mission de sa génération et de manquer volontairement à l’appel de la république en détresse. Ainsi M.SONKO, cet abonné absent à ces grands rendez-vous du don de soi pour la patrie jadis porté par des jeunes de sa génération a choisi délibérément de boire du thé que de livrer combat . Ce témoin passif de ces moments historiques de bouleversements, pense qu’il est le père de l’engagement au Sénégal. Alors que ses collègues ont révélé de l’avoir supplié d’acter sa première adhésion politique en 2014 afin de diriger le PASTEF qui venait fraichement d’être porter sur les fonts baptismaux. Par conséquent il relève de la responsabilité du Dr Diallo DIOP, ancien secrétaire général du RND et militant engagé des années de luttes d’émancipations des masses laborieuses de donner des cours d’histoire à son poulain sur les différentes étapes de conquêtes démocratiques qui ont marqué l’évolution de la vie politique sénégalaise. En vue de l’aider à mieux respecter les prédécesseurs qui s’étaient sacrifiés parfois au prix de leur vie et de leur liberté au détriment de leur famille pour la quête d’acquis démocratiques. De plus, à méditer, profondément sur cette assertion de feu Felix Houphouët BOIGNY premier Président de la Cote d’ivoire qui disait :« Le développement d’un pays n’est pas une affaire de nombre d’années, c’est une affaire de plusieurs générations d’hommes et de femmes responsables ».

Dans un tout autre registre, la décision du Président Macky SALL d’instruire le gouvernement à travailler à la stabilisation des prix des denrées de consommation courantes dans l’optique de maintenir le pouvoir d’achat des ménages est à saluer et à apprécier à sa juste valeur. Sur cette lancée, le chef de l’Etat a pris les mesures suivantes : la suspension de la taxe conjoncturelle (TCI) sur le sucre raffiné importé durant 45 jours ; la réduction de la taxe d’ajustement à l’importation sur les huiles brutes importées de 10 à 5 % ; le maintien de la TVA à 0 % sur le riz ; la suspension des droits de douanes sur le blé ; l’application d’un taux de 0 % de TVA sur la farine de blé ; etc…En dépit de la baisse des recettes de l’Etat de l’ordre de 47 milliards de francs CFA que ces directives provoqueront , le Président Macky SALL demeure constant dans sa volonté politique de tous les jours de soulager les ménages surtout dans ce contexte sanitaire difficile marqué par la Covid 19.

Pape THIAM

Responsable politique APR

Aux Parcelles Assainies