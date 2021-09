PDS : Les opérations de vente et placement de cartes démarre ce samedi

Chers frères et sœurs,

Militants, militantes et mouvements de soutien, je vous remercie pour votre forte adhésion à ma décision d‘engager les opérations de vente des cartes pour le renouvellement des structures du Parti.

Le rapport de la commission nationale chargée desdites opérations qui m‘a été remis par son Président le Secrétaire National chargé des structures et des mouvements de soutien m‘a permis de constater avec satisfaction que tout le processus entamé depuis le lancement officiel jusqu‘au séminaire de formation des Superviseurs et des Commissaires politiques qui s‘est déroulé pendant quatre jours avec des cohortes de plus de 60 responsables par jour, a été suivi conformément à mes instructions.

Auparavant j‘ai suivi avec intérêt et attention la tournée nationale préparatoire des opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures dans tous les 46 départements du pays.

La mobilisation des militants et surtout des militantes et des jeunes et l‘accueil qu‘ils avaient réservé à la délégation nationale ont révélé que le PDS est DEBOUT et prêt pour la reconquête du pouvoir. Chers frères et sœurs, militants et mouvements de soutien, nous avons fait un pari, celui de nous compter le plus près possible de la réalité et de nous organiser.

Il nous faut le gagner. Nous nous sommes lancés un défi. Il nous faut le relever.

Considérant que toutes les étapes préparatoires ont été franchies avec succès, j‘ai décidé de déployer l‘ensemble des Superviseurs et des Commissaires sur l‘étendue du territoire national pour le placement et la vente des cartes dans toutes les sections communales que compte notre Parti, à partir du Samedi 04 septembre 2021.

J‘invite toutes militantes, tous les militants, et les mouvements de soutien à bien recevoir les Superviseurs et les Commissaires politiques qui sont en mission au service du Parti, dans vos localités respectives. J‘attache une grande importance aux opérations de vente des cartes qui, à terme, déboucheront sur les renouvellements des structures du Parti.

Je compte sur la fraternité, socle de notre compagnonnage, et la discipline militante caractéristique essentielle de la jeunesse travailliste libérale, des femmes, des adultes, des sages et des cadres de notre grand Parti, le PDS.

Recevez mes sentiments militants

Fait à Dakar le 2 septembre 2021

Me Abdoulaye WADE