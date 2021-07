Sonko au Général Moussa Fall : « Qu’il refuse de mener les combats de Macky »

Installé hier dans ses nouvelles fonctions, malgré tout le tollé qu’ont charrié sa nomination et l’éviction du général Tine, le nouveau haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, est surveillé comme du lait sur le feu.

Le leader du Pastef a saisi l’occasion de sa déclaration de presse ce vendredi pour donner quelques conseils au général Moussa Fall.

« On félicite le général Moussa Fall pour sa nomination et on prie que Dieu l’assiste dans sa mission. On l’invite à être un républicain, un homme d’honneur et de loyauté pas vis-à-vis de Macky Sall, mais vis-à-vis de son peuple. Qu’il sache que c’est ce peuple qui lui a conféré son statut de gendarme », conseille-t-il.

Avant d’ajouter : « Qu’il (le général Moussa Fall) ait la même dignité que le général Augustin Tine. Qu’il refuse de mener les combats des autres (Macky Sall). Le rôle de la gendarmerie ce n’est pas de mener des combats politiques ou d’être le bras armé du pouvoir. Par contre, s’il a donné à Macky Sall l’assurance qu’il va lui livrer des opposants, comme certains nous l’ont révélé, qu’il revienne sur cette décision. Qu’il garde à l’esprit que le pouvoir, c’est le peuple » dit-il.