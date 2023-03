Sonko défie Macky…Il maintient ses 3 manifs du 29 mars, 30 mars et 03 avril

Ousmane Sonko dément le Procureur général et appelle à descendre de nouveau dans la rue.

Les manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi annoncées, sont interdites sur tout le territoire sénégalais. Toutefois, les initiateurs comptent braver l’interdit.

Le leader de Pastef/Les patriotes en fait partie. Ce mardi 28 mars, lors de sa déclaration, il persiste et signe. « Je réitère que le plan d’action du 29 mars, 30 mars et 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons et nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall », a-t-il soutenu.

Pour autant, Ousmane Sonko a indiqué que « Macky Sall n’a pas les capacités de contenir un peuple qui est débout et qui dit non ». « Nous nous battrons et j’en appelle à ce peuple, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes parce que notre destin se joue aujourd’hui. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons pendant très longtemps », a-t-il laissé entendre.

Pour conclure, Sonko a déclaré : « Rien ne nous fera reculer. Nous allons organiser une mobilisation massive pour trois jours pour démontrer à la face du monde que la dictature de Macky Sall ne passera pas et qu’en aucun cas, il ne peut gagner ce combat que nous avons initié ».