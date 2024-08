Sonko devant Serigne Mountakha : «Nous avons un contrat moral avec Touba»

Quelques jours après le Chef de l’État, le Premier ministre est venu dans la cité religieuse pour rencontrer le Khalife Général des Mourides. Accompagné de cinq ministres, Ousmane Sonko a été accueilli et reçu par le patriarche à Darou Miname. Le Premier ministre justifiera son périple par l’importance que revêt le magal de Touba.

Une importance qui a justifié, dit-il, la tenue de trois conseils des ministres lors desquels l’événement a été évoqué. Ousmane Sonko de signaler que le gouvernement, pour éviter certains impairs, a mobilisé presque l’essentiel des ministres dont en priorité celui de l’intérieur, celui en charge de l’assainissement et celui à la tête du secteur de la santé.

« L’année dernière , en pareil moment , nous avions suivi le magal à travers la télévision et sur un lit d’hôpital. C’est d’ailleurs le ministre Habib Sy et Madame Aïda Mbodj qui étaient venus vous rencontrer . Et c’est alors que vous leur aviez donné un paquet de dattes pour moi. Vous leur aviez demandé m’exhorter, en votre nom, d’interrompre la grève de la faim que j’avais entamée. Ce geste reste encore gravé dans ma mémoire. C’est à partir de ce fait que j’ai su que jamais vos pensées ne me quittaient », a déclaré le premier ministre dont les propos sont repris par Dakaractu.

Ousmane Sonko poursuit : « La conclusion que j’en tire c’est que rien n’est éternel dans ce monde. Lorsque le Cheikh partait en exil, tout le monde était déboussolé mais lui savait que seul le succès couronnerait son périple ». Clairement engagé à suivre le Président Bassirou Diomaye Faye dans sa volonté de résoudre les problématiques qui plombent la quiétude de Touba et qui sont le manque d’eau et les inondations, il s’engagera à ne ménager aucun effort pour relever les défis dans ce sens.

« Nul ne peut ignorer Touba si construire le Sénégal est son objectif. Et d’ailleurs, nous avons un contrat moral avec Touba eu égard au soutien que ses populations nous ont apporté dans le combat politique que nous menions. C’est la raison pour laquelle dans nos projets et programmes, cette ville figure en pôle position dans nos priorités . Les prochains mois seront édifiants par rapport aux ambitions que nous nourrissons pour la cité. Nous avons la ferme volonté d’ici quelque temps d’agir de sorte que plus jamais l’on ne dise qu’à Touba , les eaux pluviales ont inondé des maisons », a promis le leader de Pastef.

Le Premier ministre finira son discours par solliciter des prières pour que toutes les objectifs soient atteints.