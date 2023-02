Sonko extirpé de son véhicule : Alioune Tine indigné

Alioune Tine a déploré les événements survenus ce jeudi 16 février à Dakar, après le renvoi du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Le fondateur d’Afrika Jomm center se dit indigné par le traitement violent que les forces de l’ordre ont fait subir au président du Pastef Ousmane Sonko.

« J’ai honte pour le niveau bas dans lequel est tombée la démocratie sénégalaise, avec la criminalisation de l’opposition démocratique. Il est temps d’arrêter l’escalade. Ce dont le Sénégal a besoin en abordant la Présidentielle, c’est la sérénité propice au débat démocratique, au débat d’idées, à un échange sur les programmes. Les ruses et stratagèmes politik destinés à exclure les adversaires politiques sont une menace pour la paix et la stabilité. J’invite de la façon la plus solennelle toute notre classe politique que l’Afrique et le monde regardent, à œuvrer maintenant pour que cesse l’escalade de la violence qui menace le pays et la région. Les Africains ont peur que le Sénégal ne s’effondre. C’est le seul pays qui tient », a-t-il réagi.