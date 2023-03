Sonko-Mame Mbaye : Me Elhadji Diouf s’oppose à la demande de renvoi

Après une pause de plus d’une heure, la séance a repris. Et c’est Me Elhadji Diouf, un des avocats de Mame Mbaye Niang qui prend la parole pour s’opposer à la demande de renvoi formulée par la défense de Sonko, selon Pressafrik. La robe noire a fait remarquer à la salle « qu’ils ont assez attendu ». Il en rajoute qu’un « tribunal n’attend pas il juge ». Alors rétorqua-t-il à la défense de Ousmane Sonko: « je rejette la demande de renvoi qui est mal fondée ». Alors, Me Elhadji Diouf propose au tribunal de « continuer à gérer les débats ».