Sonko « maudit » par les religieux…son avenir politique compromis

L’avenir s’obscurcit pour le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). A treize mois de la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko voit ses chances d’être le prochain remplaçant de Macky Sall s’amoindrir. Si beaucoup pense que les deux procédures judiciaires seront les seuls obstacles que Sonko doit franchir, ils se trompent. Le mal qui va perdre le maire de Ziguinchor viendra de lui et de ses partisans. Leurs agissements vis-à-vis des religieux vont faire tomber le PROS (Président Ousmane Sonko)…

Pastef a un véritable problème avec les foyers religieux. Voilà un parti qui ne respecte personne. Les militants tirent sur tout et sur tout le monde. Après avoir réussi à faire taire les politiciens et une partie de la presse, les voici qui tentent de réduire au silence tous les marabouts qui ne se sont pas assujettis à la volonté de leur leader. Ils attaquent directement les religieux. Serigne Mountakha Mbacké, Cheikh Mahi Niasse ou même Serigne Babacar Sy Mansour ne sont pas épargnés par leurs insanités. Ce qui commence à irriter les talibés prêts à régler le problème.

Après le discours de Cheikh Mahi Niasse, ce vendredi, la horde de Sonko s’est déchaînée sur lui. Sur les réseaux sociaux, ils y allaient comme bon leur semblait sans que personne ne pipe mot. Avant le Khalife de Médina Baye, c’était Sonko lui-même qui disait qu’il ne pouvait pas voir Serigne Mountakha Mbacké. Une sortie qui avait poussé ses partisans à s’en prendre au patriarche de Touba et à son entourage. On a même vu Akhenaton insulter directement tous les Khalifes à qui il refuse le statut de régulateur social.

Cette situation risque de pousser les talibés à la révolte. Et même l’Etat ne pourrait pas contenir la furie des talibés. D’ailleurs, ceux de Serigne Modou Kara Mbacké avait déjà commencé à traquer les personnes qui insultaient leur guide. Heureusement le marabout les a arrêtés net avant qu’ils ne commettent l’irréparable. Mais aujourd’hui la ligne rouge est franchie et la colère des disciples ne fait que s’agrandir de jour en jour. Les « Sonkoboys », obsédés par un combat mortel avec Macky Sall, ne reconnaissent plus la sacralité des hommes religieux. On a même vu le jeune ibadou Rahmane du nom de Moustapha Diédhiou s’en prendre violemment à ceux qu’il appelle les « faux musulmans ».

Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, on voit la politique diviser des marabouts ou talibés de même confrérie. Certains osent même remettre en cause l’autorité des Khalifes. Tout cela se fait sous le silence complice de Sonko. Lui-même a toujours prôné un Etat sans confréries. Car faut le rappeler, depuis le début de sa carrière, l’actuel maire de Ziguinchor voulait supprimer les Magals et Gamou. Mais son amour du pouvoir l’a poussé à être un présumé Mouride qui ne respecte pas les recommandations de Serigne Mountakha Mbacké.

Ces attaques contre les foyers religieux seront l’une des premières causes de la déchéance de Ousmane Sonko. Il n’est même pas encore président et le voilà qui tente d’imposer son diktat aux sénégalais. Si par extraordinaire Sonko devient le 5e président de la République, il aura une gouvernance en dents de scie. Les foyers religieux risquent de lui fermer leurs portes. D’ailleurs certains ont déjà commencé. Mais cela ne dérangerait pas l’homme qu’on a toujours accusé d’être un salafiste.

Dire la vérité ne veut pas dire qu’on appartient à un camp politique. Il est temps de le faire comprendre à Sonko et ses insulteurs. On est en démocratie. Toutes les idées doivent être défendues sans terreur. Si le pouvoir politique attaque le pouvoir religieux, les choses risquent de dégénérer. S’il y a une chose que les sénégalais respectent le plus, ce sont les valeurs religieuses et culturelles. Une chose que des insulteurs tapis dans l’ombre ne peuvent changer. Si les khalifes prennent leurs chapelet, Sonko ne verra même pas sa chute venir.

Ousmane Sonko à l’embarras du choix. Lui et ses insulteurs peuvent décider de s’en prendre aux religieux avec toutes les conséquences que cela entraînera. Ou alors continuer d’être un bon talibé et espérer avoir la clémence des personnes qu’il n’a cessé d’insulter. Quoiqu’il en soit, toutes les personnes qui se sont mis à dos les religieux, l’ont payé à leur dépens.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru