Le décret de Macky Sall qui « valide » le complot contre Sonko

Le Président Macky Sall n’a pas de bons conseillers à la Présidence. Il accumule des erreurs sur des dossiers sensibles qui peuvent mettre en péril la stabilité du Sénégal. Macky Sall est comme un chef qui marche seul sans œillères et sans repères et qui tangue dans tous les sens. Mais pire, prend des décisions qui fâchent et qui le placent au banc des accusés. Comme ces décisions prises en pleine affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr qui sont impopulaires et incompréhensibles…

Voici l’une des mesures individuelles prises lors du conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2022 : « Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines est nommé Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), en remplacement de Monsieur Ababakar MBAYE, appelé à d’autres fonctions »

Le Président Macky Sall en prenant cette décision lors de ce Conseil des ministres, s’est rendu coupable de cautionner le « complot » ourdi contre Sonko. Comment Macky peut-il se jeter dans la gueule du loup, grande ouverte devant lui, comme s’il était aveugle ? Macky est-il victime de conseillers incompétents ou de faucons de mauvaise foi qui servent d’autres causes que les siennes ?

Au regard des bourdes qu’il commet, on peut répondre les deux. Macky Sall est victime de conseillers incompétents. Il est également victime des faucons qui sont de mauvaise foi et qui ne font que servir d’autres causes que celles du président. C’est pourquoi, les erreurs s’accumulent chez lui. Et c’est l’opposition, notamment Ousmane Sonko qui tire profit de la situation. C’est comme si, du côté du pouvoir, on se fait le malin plaisir de fournir à Ousmane Sonko toutes les armes, pour se faire passer aux yeux de l’opinion comme étant la victime des agissements du régime.

Quelle mouche a bien pu piquer le Président de la République Macky Sall ? Sa plus grosse erreur, c’est de nommer en plein Conseil des ministres, Mamour Diallo à l’ONAS, alors que ce dernier est cité dans l’affaire Sonko-Adji comme étant le comploteur en chef. Macky en le nommant valide la thèse du complot. Pastef soutient que la nomination de Mamour Diallo serait une récompense de son implication dans l’affaire Adji Sarr.

Et c’est de bonne guerre, si Ousmane Sonko et ses ouailles se mettent à penser ainsi. Ils utilisent toutes les armes à leur disposition pour mieux convaincre l’opinion qu’Ousmane Sonko est la victime d’un complot d’Etat visant à le mettre hors de course à l’élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko doit faire face devant la justice au ministre Mame Mbaye Niang qui a déposé une plainte contre lui pour diffamation. Il doit également répondre devant toujours la justice de l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr. Sans compter la plainte que lui-même dit vouloir intenter contre Cheikh Yérim Seck.

Une série de procès dont les révélations ne vont pas manquer. Les issues de ces procès auront des conséquences sur le destin d’Ousmane Sonko en 2024, et sur la suite de sa carrière politique. Ousmane Sonko le sait, il risque gros. C’est pourquoi, il voit le complot partout. Quand, c’est maintenant le pouvoir qui commet des actes tendant à accréditer cette thèse du complot, il est tout naturel qu’il s’engouffre dans cette brèche.

Macky Sall a commis une erreur terrible. Qu’est-ce qui se passera, si au cours du procès sur l’affaire Sweet Beauty, Ousmane Sonko et ses avocats apportent la preuve que c’est Mamour Diallo, comme ils le crient depuis le débat, est celui qui a monté toute cette affaire en instrumentalisant Adji Sarr. L’opinion croira tout naturellement que Macky Sall a tenu « à récompenser Mamour Diallo pour avoir monté cette affaire afin de discréditer Ousmane Sonko ».

L’élégance républicaine aurait voulu d’attendre l’issue du procès afin que l’opinion se fasse une idée sur l’implication des uns et des autres, avant de procéder à toute promotion des personnes citées comme étant impliquées dans cette affaire. Assurément avant même le procès, Ousmane Sonko va s’accrocher davantage sur cette thèse de complot monté contre sa personne.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn